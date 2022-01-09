台中市政府經濟發展局攜手經濟部加工出口區管理處台中分處，結合大里、霧峰及園區在地店家共同推廣行動支付，昨天於台中軟體園區舉辦「屯區百業齊聚Pay 行動支付最優惠」活動；邀請親子同樂體驗行動支付，現場提供攤商免費使用「智慧型行動支付收款機」並補助手續費，體驗行動支付收付款便利性。

疫情促使行動支付大幅成長。經發局長張峯源說，根據金管會最新統計，全台行動支付使用人數已經突破1500萬大關，市府自去年6月起積極推動「台中市行動支付倍增計畫」截至去年12月共輔導補助超過1900間店家申辦，帶動行動支付消費金額累計逾3億元。

經濟部加工出口區管理處台中分處表示，台中軟體園區匯集了資通訊業、數位內容、雲端、文化創意與電子商務產業等五大重點產業，並以發展「中部智慧應用服務創新基地」為目標，目前已核准194家廠商投資進駐，為推廣智慧應用與創新，這次活動號召園區店家共同參與行動支付，未來將持續串連各方資源，導入智慧創新能量。

經發局說，行政院宣布114年全台行動支付普及率須達9成，經發局透過行動支付倍增計畫集結9大支付業者，針對店家及消費者祭出期間優惠回饋方案；並搭結合傳統市場、糕餅、大型商場及公益團體等不同主題辦理5場次行動支付推廣活動，這次活動邀請親子同樂體驗行動支付，以使用者回饋方式提升店家及消費者使用意願，提升行動支付使用率，也帶動園區店家經濟效益。