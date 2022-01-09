1月8日淩晨，天津檢測發現2例新冠病毒核酸檢測陽性人員，經市級專家組綜合研判，確定為本土新冠肺炎確診病例（輕型）。截至8日21時，天津又在密切接觸者中檢出18例新冠病毒感染者，均已轉運至定點醫院實施隔離救治。感染者主要涉及病例所在託管機構、學校學生及家長。

中國長安網報導，疫情發生後，天津迅即進入應急狀態，迅速鎖定重點區域、重點人員，實施分類管理，劃定封控區、管控區，並公佈相關管控措施，以及近期活動軌跡。

截至1月8日21時，本次疫情天津累計隔離管理75680人。

1月8日，天津市教育招生考試院發佈緊急通知，津南區三個考點暫停本次教師資格考試面試。市教育兩委疫情防控指揮部發佈通告，從即日起全市所有校外教育培訓機構（學科類及非學科類）、職業培訓機構、成人培訓機構、託管服務機構暫停任何形式的線下培訓服務、託管服務。

部分途經天津市津南區的公交線路採取臨時停運或者區間運營等臨時調度措施。地鐵1號線李樓站至東沽路站，6號線二期（淥咸段）雙港站至咸水沽西站實施只出不進措施。

天津市疫情防控指揮部發佈2022年1號通告：嚴格管控措施，非必要不離津。各級黨政機關、企事業單位等帶頭落實非必要不離津要求。同時，天津多個區發佈重要提示，非必要不離區！

故意隱瞞旅居史等資訊或拒不配合疫情防控，給疫情防控工作造成影響的，公安機關將依法給予嚴厲打擊。

首創暖山，津南區辛莊鎮此次被劃為管控區。按照規定要做到「人員不出管控區域，嚴格落實管控措施，嚴禁聚集，按照統一安排，有序下樓到指定地點進行核酸檢測。每戶家庭每兩天可派1人外出購買必要生活用品，外出時請自覺佩戴口罩，避免近距離與人面對面交流，其他家庭成員非必需不外出。」