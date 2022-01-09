儘管擁有「雙探花」塔圖、傑倫布朗壓陣，「綠衫軍」塞爾提克本季目前卻只拿18勝21敗，位居東區第11的不及格成績，也讓曾在綠軍效力過的《ESPN》球評帕金斯相當不滿，公開放話希望綠軍趕緊打掉重練，尤其是塔圖與布朗根本不合。

「我想說最後一件事情，是時候打破塔圖與傑倫布朗之間關係了，是時候讓他們分開了，」帕金斯說，「如果你回顧塞爾提克本季比賽，要不是塔圖打很好，布朗低迷，就是布朗打很好，塔圖低迷，他們的肢體語言表明兩人不喜歡一起打球。」

甚至帕金斯在節目中說完這些還不夠，他更在自己社群媒體上面再次重申，「該死的！波士頓的每個球員都應該承擔責任，從管理階層到教練團，從傑倫布朗到塔圖，是時候讓他們分開了。」看來帕金斯就是希望綠軍把兩人之一交易出去。

《SI》資深記者曼尼克斯也發文建議，塞爾提克應該想辦法重新簽回「小刺客」艾塞亞湯瑪斯，因為現在他們打球毫無激情與能量，所以應該嘗試找回這名曾帶領綠軍打出自從2008年奪冠後最佳成績的後衛，只可惜綠軍高層恐怕連想都不會想。