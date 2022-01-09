中二補選／綠營質疑投票所外拍照、專車接送投票 警方回應了 10:312022/01/09 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方接獲通報到投開票所外了解情況。(林靜儀總部提供／林欣儀台中傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中第二選區立委補選今天投票，但綠營方面傳出有監票人員發現，民眾持手機在投開票所外拍攝投票情況，另也有疑似開車載人投票的情況，警方獲報已趕到現場了解情況，發現拍攝者是在投開票所30公尺外，雖未違規但也派員勸導。 林靜儀競選總部指出，包括霧峰區霧峰國小外、烏日區九德國小，都發現有人持手機在投開票所外拍攝的情況，另大肚區瑞峰國小及大肚活動中心有出現疑似接送民眾投票的車輛，已通報警方到場處理並了解確實情況。 中二立委補選明投票 朱立倫號召民眾票投顏寬恒 中二補選／台中天氣晴 投開票所人潮照曝光 #中二補選 #投票 #拍攝 #綠營 #投開票所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中補選投票前夕藍綠拚了 吳子嘉吐11字 21:402022/01/08 政治 中二補選 顏：鄉親相挺不孤單 林：會與地方站一起 04:102022/01/09 政治要聞 影》中二補選／ 林靜儀現身投票稱不緊張：昨天睡很好 09:282022/01/09 政治 中二選區立委補選9日投開票 中市選委會：投票率高低影響開票時間 18:492022/01/08 政治 影》中二補選決戰／ 顏寬恒提早現身投票 曝顏清標身體狀況 08:312022/01/09 政治 罷昶／林昶佐赴里民活動中心投票 現場人潮曝光 09:032022/01/09 政治 月球驚現廣寒宮！大陸派「玉兔」殺上太空 真相曝光 05:152022/01/09 科技 影》罷昶／林昶佐不緊張 一早現身投票所原因曝光 08:162022/01/09 政治 台中補選倒數計時 專家爆最後一個成敗關鍵 17:532022/01/08 政治 中二區立委選戰最後衝刺 顏寬恒感謝鄉親：我不孤單 10:072022/01/08 政治 罷昶、中二補選 16：00開票直播看《中時新聞網》神祕大咖現身解盤 08:062022/01/09 政治 政治熱門新聞 林昶佐會被罷免嗎？吳子嘉：這群人全跑出來 - 政治 賴清德無敵了？港媒曝2024綠總統人選唯一變數竟是「她」 - 政治 顏清標氣到住院後氛圍變了？ 高金素梅6字爆在地人看法 - 政治 台中補選投票前夕藍綠拚了 吳子嘉吐11字 - 政治 綠營狂轟2個月 顏寬恒會贏嗎？知情人居然這樣說 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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