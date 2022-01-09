台中第二選區立委補選今天投票，但綠營方面傳出有監票人員發現，民眾持手機在投開票所外拍攝投票情況，另也有疑似開車載人投票的情況，警方獲報已趕到現場了解情況，發現拍攝者是在投開票所30公尺外，雖未違規但也派員勸導。

林靜儀競選總部指出，包括霧峰區霧峰國小外、烏日區九德國小，都發現有人持手機在投開票所外拍攝的情況，另大肚區瑞峰國小及大肚活動中心有出現疑似接送民眾投票的車輛，已通報警方到場處理並了解確實情況。