女星唐德惠（本名黃子芸）外型美豔、身材惹火，從外景節目出道，拍過電影、電視劇和出版美容書，但感情方活坎坷，16歲誤當人夫小三，還不慎未婚生子，獨自撫養孩子長大；如今這些都是過去式，唐德惠去年出家成為傳蓮師父，近日上節目坦言已不眷戀「唐徳惠」。

節目《命運好好玩》5日播出的內容中，邀請傳蓮師父分享人生曲折，她透露自身帶有三太子的旨令，從母娘體系下來跟了10多年，成為三太子的乩身，儘管30歲就動念出家，但仍先選擇演藝圈。

談及出家前的情史，傳蓮師父16歲初戀，兩人相差20歲，認定其是真愛，哪知男方早有家室，等於介入他人婚姻，更慘的是，她未婚懷孕後遭男方遺棄，只好獨自撫養兒子成年。

傳蓮師父再透露兒子念國中時身體不好，她決定主動聯絡小孩生父，卻得到對方往生的消息，為了讓兒子認祖歸宗，歷經多次的跑法院和打官司，傳蓮師父形容這段過去就像「魔考」。被問到一生談過幾場戀愛，傳蓮師父暗示超過10根手指頭，現在則是有很多跟隨者。

傳蓮師父感嘆，過去一直違抗旨令，遲遲沒有決心出家，直到2年前遭遇重大車禍，頭部留下明顯疤痕，體悟到人生無常，因此拋下世俗、皈依佛門，她淡淡地說：「在我的心裡面，她過去已經過去了，我跟她沒有感情，我也不再眷戀，唐徳惠，Say Goodbye，現在是傳蓮師父」。