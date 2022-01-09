男大生阿華（化名）與國二女學生小花（化名）透過交友軟體認識，彼此認定交往後相約見面，大白天竟然就控制不了衝動，在北市巷弄內以「女上男下」姿勢發生性行為。小花父母事後得知氣炸提告。阿華雖辯稱是兩情相悅，但小花當時未滿14歲，法官依妨害性自主罪對14歲以上未滿16歲之女子性交，判處阿華4月有期徒刑，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。可上訴。

根據判決書，阿華與小花去年1月間透過交友軟體認識，當時就讀國中二年級的小花謊稱自己是國三生。兩人在網路認定彼此是男女朋友，便於2月初某日上午，相約在台北市某捷運站出口碰面。

兩人先是一同用餐、散步，下午走在廈門街巷弄內，兩人難以克制衝動，由阿華坐在地上，小花則跨坐在他身上發生性行為。結束後兩人一同搭乘捷運離開。

事後小花父母察覺女兒行為舉止有異，追問之下得知，氣得報警提告。阿華辯稱與小花是兩情相悅，並未違反對方意願強行發生關係，不過小花在事發當時年僅13歲，法官考量阿華已和小花母親達成和解，因此依妨害性自主罪對14歲以上未滿16歲之女子性交，處4月有期徒刑，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。全案可上訴。