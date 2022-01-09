一手推動罷免成案的在地議員鍾小平，上午前往中正區健康服務中心投票所。（黃婉婷攝）

鍾小平現身投票 嗨喊要送「2份伴手禮」給國民黨和選民

台北市第5選區（中正、萬華）無黨籍立委林昶佐罷免案今投票，一手推動罷免成案的在地議員鍾小平，上午前往中正區健康服務中心投票所。他樂觀表示，今日天氣很好，相信投票率會比公投高，還說先前連署達陣是他回國民黨的首份伴手禮，罷免過關則是送給選民的第二份伴手禮。

鍾小平先是笑說自己對罷免案「審慎樂觀」，因上次台北市4大公投投票率達47％，我們就過了（同意票大於不同意票），他前往各個票桶觀察後，認為今日投票情況很踴躍，希望能夠衝到50％以上，因為投票率越高罷免機會越大。

「投林昶佐他們比較踴躍，投4大公投比較不踴躍。」鍾小平強調，他前往青年公園巡了一下，那邊投票率也比公投高，加上天氣真的比上次好太多，之前很冷，早上起來才12、13度，但今天已破20度了，而且還有太陽，只能說謝謝老天爺幫忙。

鍾小平說，自己投票的心情很平靜，近期大家一直談伴手禮，「小我的伴手禮」是謝謝黨主席朱立倫用同舟專案讓他回到國民黨，他也盡一個黨員的本分；「大我的伴手禮」則是為了23.5萬的公民，因為萬華中正是他的娘家，他也是這個區的議員，遇上這樣的最差立委自己當然替娘家要講話、要罷免他，「我要帶2份伴手禮來跟選民報告。」

至於投票後的行程，鍾小平則說，自己在青年路有設置百坪的開票中心，將會運用大看板，即時反映選區218個票桶的開票情況，他也在所有投票所派監票員，團隊將立刻回報現場情況。