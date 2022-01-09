MOSFET(金氧半場效電晶體)概念股力士(4923)2021年營收年增加逾6成，寫下歷史新高，在研調機構預估今年全球NB出貨規模仍高達2.3億台下，力士預估，全球MOSFET市場仍呈現供不應求之局面，有助於力士拓展多元市場應用。

力士2021年12月合併營收為9261萬元，年成長13.77%；累計2021年全年合併營收達11億元，年成長62.68％，寫歷年新高記錄。力士表示，去年全年營運繳出亮麗成績，主要是受惠於全球疫情影響下驅動居家辦公及遠距教學等新型生活型態，對於PC、筆電、網通伺服器等終端消費性電子產品需求大增，挹注2021年PC及筆電產業銷售明顯年增約60％，進一步帶動旗下MOSFET產品成品、以及尚未封裝為MOSFET之半成品的晶圓片Wafer兩大業務動能強勁成長，創造力士2021年全年營收表現較前一年成長62.68%。

根據資策會產業情報研究所(MIC)預估，2021年全球筆電出貨2.38億台，由於後疫情時代生活型態逐漸恢復正常，隨著企業回歸辦公室及伴隨疫情蔓延而興起的居家娛樂風潮，商用及消費電子產品需求延續，預估2022年全球筆電出貨量仍站穩高檔達2.3億台。力士將持續深化中、低壓MOSFET市場之PC、NB及智慧型手機等應用領域業務表現，且觀察近期馬來西亞地區仍持續受疫情、天災等加劇當地半導體相關供應鏈穩定度，尤其在目前全球MOSFET市場仍呈現供不應求之局面，有助於力士拓展多元市場應用。

力士指出，多年來深耕中低壓MOSFET專業設計，獲HP、華碩(2357)等多家國際PC/NB等品牌廠商客戶高度信賴與肯定，力士將持續以穩定的產品品質及供貨量等高度的競爭力，持續開拓接單市場範疇，拉升單一PC/NB產品的滲透率表現。

力士於2021年11月30日已通過櫃買中心上櫃審議會，公司配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資3334萬元、發行普通股333.4百萬股、每股面額新台幣10元，每股發行價格暫訂以55元溢價發行，本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。