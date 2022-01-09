位於台中市水湳經貿園區東北角的「水湳轉運中心」，規劃為地上4層、地下3層，兼顧公共運輸轉乘、停車、商業機能的多功能建築，總建設經費達39億元，新建工程招商案，上月23日已上網公告招標，等標期40天，預定2022年2月8日開標，歡迎有意願的優良廠商踴躍投標。

台中市交通局指出，工程招標採「最有利標」方式辦理，允許廠商共同投標（上限三家），以期遴選出最優秀的團隊，結合水湳經貿園區的「智慧、低碳、創新」的開發願景，共同形塑台中市客運轉運新門戶，以創造台中城市亮點。

水湳轉運中心，未來可與機場捷運（橘線）車站直接轉乘，以減輕大客車進入市區道路的交通影響，並提供水湳經貿園區內各場館接駁服務。

台中市交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心規劃為地上4層、地下3層且兼顧公共運輸轉乘、停車、商業機能的多功能建築，將整合國道客運、市區公車、捷運、計程車及iBike等公共運輸工具，可提供42席國道客運、12席市區公車月台、614席汽車及1253席機車停車空間。

葉昭甫指出，水湳轉運中心由負責「中台灣電影中心」及「台中商銀總行大樓」的余曉嵐建築師事務所規劃設計，其造型具速度感及科技感，兼具功能性，將太陽能板融入屋頂設計元素，並配置膠囊式司機休息室及行控中心，提供貼心且舒適的休息環境，守護國道行車安全；同時也將廣設電動車充電設備，帶動台中整體綠色交通發展，完工後，將成為水湳經貿園區的指標性建築之一。