現居台灣的美國正妹Kristi，來台灣後第一次到快炒店吃晚餐，點了五更腸旺、鳳梨蝦球及炸蚵仔等菜色，令她讚不絕口，用餐時她更打視訊電話，和在美國的爸爸炫耀，沒想到爸爸看了忍不住罵「不是叫妳不要自己在台灣爽嗎？」令她哭笑不得。

YouTube頻道《不要鬧工作室》日前上傳的影片中，來自美國佛羅里達州的Kristi指出，來台灣後一直想嘗試吃快炒店，因此在晚上下班時間前去品嘗。她點了五更腸旺、鳳梨蝦球、炸蚵仔及宮保雞丁等菜色。

Kristi透露，來台灣前，在美國最常吃的就是海鮮，因此認為自己也會喜歡炸蚵仔，她吃了一口後表示，雖然蚵仔的味道很強烈，卻令她十分滿意，直呼「超好吃」。接著她舀了一匙五更腸旺，吃了人生第一口鴨血，表示過去從未吃過任何血製成食物，「口感很像果凍，不難吃」。

Kristi說，所有的菜色中，最期待的就是宮保雞丁，但她一度被乾辣椒辣到說不出話來，「這個好辣，但口味真的不錯」。除此之外，她最喜歡的就是鳳梨蝦球的賣相，上面灑滿了巧克力米，搭配淋醬，吃起來甜甜的，「非常好吃」。

期間她還打視訊電話給在美國的爸爸，並對著爸爸說「你看我背著你吃這桌好料」，沒想到爸爸卻氣噗噗地說「不是跟妳說過，不要一個人在台灣爽嗎？看妳吃這些我好羨慕」，爸爸一句話卻讓Kristi笑得樂不可支。