姚愛寗出道時以清新脫俗的氣質，被網友封為「台版小松菜奈」，首部電影作品《共犯》更有精湛演出，沒想到8日在對談講座結束後，原本開心與支持她的粉絲拍照，卻遭對方「不斷用手指滑動」性騷擾，讓她坦言回想起來感到相當噁心。

姚愛寗表示在華文朗讀節對談講座結束後，有許多粉絲在等著與她拍照，沒想到與其中一位自拍時，對方竟不斷用手指在她手背上滑動，第一時間因為非常錯愕沒反應過來，但事後回想起來覺得非常噁心，她表示不論基於什麼理由，都讓人感到不舒服，雖然自己身為藝人，但不代表身體的界限是隨意且開放，強調「每一個人的身體都應該被尊重看待」。

姚愛寗坦言不擅長跟粉絲互動，本來想要好好練習，沒想到就發生被性騷的事件，也希望這件事不會讓她往後對粉絲有懼怕的感覺，如今說出來是希望彼此能互相尊重，也跟多數禮貌的粉絲致歉，因為發生此事後就沒再繼續和大家合照，如今心情已經好轉不少，希望大家不用太擔心她。

對此，網友紛紛留言關切：「讓大家看看是誰，以免其他人或藝人被騷擾」、「誰都不能隨意觸碰她人身體，要悍衛自己！我們也都要學會互相尊重」、「可以找到那位粉絲然後報警抓人，否則他永遠不會改，以後可能會去性騷擾其他女藝人」、「未經人同意就任意肢體接觸真的太過分」。