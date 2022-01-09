據大陸海關廣東分署統計，2021年前11個月，廣東外貿進出口額7.47兆元（人民幣，下同），已經超越2020年全年7.09兆元的規模，較2020年同期增長17.4％，占全大陸外貿總值的21.1％。

外貿進出口總值連續35年居全大陸第一的廣東省，2021年外貿延續領跑地位不變。

大陸國務院下屬的《經濟日報》報導，放眼廣東各地，以跨境電商為代表的新興貿易業態正蓬勃發展。在佛山，2021年以來有超3萬家企業透過淘寶、天貓將大陸國貨銷往世界各地，出口訂單量同步增長七成。

「世界工廠」東莞獲批國家跨境電商綜合試驗區以來，數量龐大的中小製造業企業享受了政策紅利，跨境電商進出口額累計已突破1000億元；在「千年商都」廣州，白雲機場口岸憑藉電商網購保稅進口、直購進口、B2B出口等靈活而豐富的跨境電商業務模式領跑全大陸空港口岸。

以跨境電商等業態創新為突破口，近年來，廣東貿易結構持續優化，廣東已有13個地市獲批設立跨境電商綜試區，通過制度創新、管理創新、服務創新推動跨境電商蓬勃發展。

2016年至2020年，廣東跨境電商進出口額從227.96億元增長到1726.46億元，年均增速65.9％，連續7年位居全大陸第一。

在新業態新動能帶動下，廣東外貿結構實現重大標誌性轉變，一般貿易、民營企業進出口占比雙雙突破50％，高新技術產品進出口占比超4成；市場佈局更加優化，貿易國際競爭力穩步提升。

在廣東，聚集了全大陸約68％的跨境電商相關企業。廣東以一系列超常規措施推動跨境電商發展。

前不久，廣東省政府又出台《關於推進跨境電商高品質發展的若干政策措施》，重磅推出十條有力舉措，從培育跨境電商龍頭企業、建設跨境電商產業園區、提升倉儲物流效率、支援海外倉建設以及稅收、金融、人才支持等方面綜合發力，促進跨境電商提質擴容。