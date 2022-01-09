共機去年擾台近千架次，前副總統呂秀蓮今天表示，蔡習兩位兩岸的領導人元旦各說各話，卻不約而同吐露出「和平」的共同語言，她倡議今年召開「民間國是會議」，形成「2022台灣共識」取代「九二共識」，向世界莊嚴宣示台灣人民的心願，也向北京勇敢遞出互利雙贏的橄欖枝！

呂秀蓮在臉書表示，2021全球因COVID-19死亡超過500萬人，台灣也喪生850人。這年當中，人民解放軍戰機侵擾台灣高達961架次，總共239天。事實上，去年美國對中國施加的軍事威脅亦屬空前，尤以11月為甚，累計派遣94架次大型偵察機對中偵察。4日卡爾文森號航母打擊群在南海巡航，美方有10架次偵察機隨行。

她說，台灣的國防預算也由2020年的3580億增為3726億，另加軍購特別預算2372億，以致於明年中央政府總預算的歲入與歲出差短230億，加上債務還本960億，出現1190億的赤字，長短債合計8498億。平均每個國民負擔國債24.9萬元，比去年每人增加1.1萬元。

至於兩岸經貿關係，根據中國海關總署統計，去年1到10月間，台灣對陸港的貿易順差1394億美元，比去年同期增加63億。財政部也證實，台灣對陸港的出口，連續20個月呈現正成長，並未因為台海戰雲密布而減低。

呂秀蓮表示，以上各種數據，透露2021年充滿天災人禍，而且兵凶戰危，台灣安全飽受威脅，國防支出形成沉重的財政負擔；疫情與戰爭反而突顯台灣的柔性國力與自由堅毅；台灣的戰略價值使台灣不幸淪為龍鷹必爭之地。也因此，台灣與中美兩強之間是「剪不斷，理還亂」，而且左右為難。

2022年已來臨，兩岸關係將如何演變？呂秀蓮列舉蔡英文的元旦談話和習近平的新年賀詞表示，蔡習兩位領導人各說各話，卻不約而同吐露出「和平」的共同語言，可惜均未具體深談。

她說，眾所周知，北京的「和平發展」是以「五條紅線」作前提，不許逾越申述：宣布台灣獨立；推動法理台獨；美軍駐紮台灣；台灣加入聯合國；台灣製造核武器。她反問「難道只有北京可以劃紅線？台灣的紅線在哪裏？」

為了避免台灣步入阿富汗或香港的悲劇，呂秀蓮呼籲，讓我們宣布2022年為「和平台灣年」，用最民主理性的方式，謀求國家安全、社會安定、人民安心的「三安」與族群和諧、政黨和解、兩岸和平的「三和」，「我們必須全民自救，必須超越統獨，展開藍綠對話，促進族群和諧」。

因此，她倡議召開「民間國是會議」，由下而上，巡迴舉辦，以化解對立，尋找真理，形成「2022台灣共識」取代「九二共識」，向世界莊嚴宣示台灣人民的心願，也向北京勇敢遞出互利雙贏的橄欖枝！