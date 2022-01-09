回顧2021年車市，全球受到新冠疫情影響，各品牌面臨日封城、停工及大大小小的斷鏈危機，國內市場亦受到波及，業者在晶片短缺及物流混亂情況下，仍勉力發表新車，雖然滿手訂單但卻同時面臨供應不穩的狀況，幸好國內疫情狀況自7月底獲得穩定控制後，買氣也逐漸升溫，最終全年市場累計近45萬台，較2020年衰退1.7%。最新出爐的十大熱銷車排行榜幾乎重新洗牌，TOYOTA COROLLA CROSS以年銷逾4萬台站上冠軍。

2021年十大熱銷車排行依序為：1.TOYOTA COROLLA CROSS、2.TOYOTA RAV4、3.TOYOTA ALTIS、4.HONDA CR-V、5FORD FOCUS、6.FORD KUGA、7.NISSAN KICKS、8.TOYOTA YARIS、9.NISSAN SENTRA、10.TOYOTA SIENTA。

2021年十大進口豪華車排行依序為：1.LEXUS NX、2.Mercedes-Benz GLC、3.TESLA Model 3、4.LEXUS UX、5.Mercedes-Benz E-Class、6.LEXUS RX、7.LEXUS ES、8.BMW 3系列、9.Mercedes-Benz C-Class、10.Mercedes-Benz GLE。

十大熱銷排行榜中，以品牌來看，TOYOTA就占有5款，是大贏家，FORD、NISSAN則各有2款，HONDA占有1款，比較特別的是，在一片以休旅車為主流的情況下，NISSAN SENTRA不但擠進前十，而且排名第九，與第三名TOYOTA ALTIS（2020年唯一進榜四門房車）成為唯二的四門房車。裕隆日產表示，主要是一方面產品本身即有省油、安全及搶眼外觀的優勢，同時力邀柔道男神楊勇緯代言，受到廣大消費者喜愛。

2021年十大熱銷車的排行，因為NISSAN SENTRA的加入，2020年第十名的LEXUS NX被擠出榜外，僅剩RAV4為進口車，其他9款都是國產車。但從2021年豪華進口車十大排名來看，LEXUS NX在面臨世代轉換的情況下仍以7069台的成績坐上冠軍，與Mercedes-Benz GLC（6974台）僅有不到百台的差距，兩款車在2020年有超過800台的差距。和泰汽車表示，去年11月16日啟動全新NX預售後，以5種動力10個等級橫掃豪華休旅市場，累計訂單已超過3000張，預期2022年將再創豪華品牌運動休旅級距銷售佳績，挑戰全年單一車種銷售突破1萬台。

回頭看TOYOTA，雖然是年度大贏家，而且仍較2020年成長2.1%，但是5 款車的排名重新洗牌，COROLLA CROSS因為新車效應已坐穩神車寶座，RAV4降為第二、ALTIS降為第三，業者觀察，COROLLA CROSS有如吸票機，不僅吃到同業競品的市場，也分食了自家兄弟產品的銷量，更成為史上第一台年度銷售突破4萬台的運動休旅車款。

前十名排行中，HONDA CR-V雖然掉到第四，但是銷量仍較2020年增加，NISSAN KICKS的排名與銷量都掉，FORD FOCUS持平，KUGA與COROLLA CROSS則是唯二提升排名的車款，COROLLA CROSS從2020年的第八名竄到第一名，KUGA則從第七爬升至第六名。

在十大進口豪華車的排行中，排名的起落也是相當大，其中Mercedes-Benz Class雖然推出了新世代的車款，但卻受到產能影響，在台交車並不順利，從2020年的第三名跌到2021年的第九名，而Mercedes-Benz GLE則擠進第十，取代了原本的A Class。但值得注意的是，不僅有4 款車排名提升，銷量也較2020年增加，這4款分別是LEXUS的RX、ES，及BMW的3系列，TESLA Model 3則是大增1024 台。

2021年也讓人看到不少品牌、車款在逆勢中發光發熱，例如VOLVO總掛牌數8444台，較2020年大幅成長20%，成為國內豪華品牌中成長率最高的品牌；SKODA的7200台掛牌量與2020年相比僅小幅成長3%，但整體接單量破萬台，再度創下歷史新高；Kia乘用車與商用車全車系累計銷售訂單突破5800張，創下有史以來最佳年度銷售成績。

此外，HYUNDAI VENUE去年以5326台的銷售佳績，為品牌撐起一片天；VW T-ROC去年亦以新車姿態創下2415台銷量，成為VW品牌旗下熱銷車，僅次於大哥TIGUAN，成為2021年表現相當搶眼的明日之星。

TOYOTA RAV4。（和泰汽車提供）
TOYOTA RAV4。（和泰汽車提供）

TOYOTA ALTIS。（和泰汽車提供）
TOYOTA ALTIS。（和泰汽車提供）

HONDA CR-V。（台灣本田提供）
HONDA CR-V。（台灣本田提供）

FORD FOCUS ST 6MT。（陳大任攝）
FORD FOCUS ST 6MT。（陳大任攝）

FORD KUGA。（陳大任攝）
FORD KUGA。（陳大任攝）

NISSAN KICKS。（裕隆日產提供）
NISSAN KICKS。（裕隆日產提供）

TOYOTA YARIS。（和泰汽車提供）
TOYOTA YARIS。（和泰汽車提供）

NISSAN SENTRA。（陳大任攝）
NISSAN SENTRA。（陳大任攝）

TOYOTA SIENTA。（陳大任攝）
TOYOTA SIENTA。（陳大任攝）

LEXUS NX。（陳大任攝）
LEXUS NX。（陳大任攝）

TESLA Model S。（摘自TESLA官網）
TESLA Model S。（摘自TESLA官網）

HYUNDAI VENUE。（陳大任攝）
HYUNDAI VENUE。（陳大任攝）

VW T-ROC。（陳大任攝）
VW T-ROC。（陳大任攝）

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