回顧2021年車市，全球受到新冠疫情影響，各品牌面臨日封城、停工及大大小小的斷鏈危機，國內市場亦受到波及，業者在晶片短缺及物流混亂情況下，仍勉力發表新車，雖然滿手訂單但卻同時面臨供應不穩的狀況，幸好國內疫情狀況自7月底獲得穩定控制後，買氣也逐漸升溫，最終全年市場累計近45萬台，較2020年衰退1.7%。最新出爐的十大熱銷車排行榜幾乎重新洗牌，TOYOTA COROLLA CROSS以年銷逾4萬台站上冠軍。

2021年十大熱銷車排行依序為：1.TOYOTA COROLLA CROSS、2.TOYOTA RAV4、3.TOYOTA ALTIS、4.HONDA CR-V、5FORD FOCUS、6.FORD KUGA、7.NISSAN KICKS、8.TOYOTA YARIS、9.NISSAN SENTRA、10.TOYOTA SIENTA。

2021年十大進口豪華車排行依序為：1.LEXUS NX、2.Mercedes-Benz GLC、3.TESLA Model 3、4.LEXUS UX、5.Mercedes-Benz E-Class、6.LEXUS RX、7.LEXUS ES、8.BMW 3系列、9.Mercedes-Benz C-Class、10.Mercedes-Benz GLE。

十大熱銷排行榜中，以品牌來看，TOYOTA就占有5款，是大贏家，FORD、NISSAN則各有2款，HONDA占有1款，比較特別的是，在一片以休旅車為主流的情況下，NISSAN SENTRA不但擠進前十，而且排名第九，與第三名TOYOTA ALTIS（2020年唯一進榜四門房車）成為唯二的四門房車。裕隆日產表示，主要是一方面產品本身即有省油、安全及搶眼外觀的優勢，同時力邀柔道男神楊勇緯代言，受到廣大消費者喜愛。

2021年十大熱銷車的排行，因為NISSAN SENTRA的加入，2020年第十名的LEXUS NX被擠出榜外，僅剩RAV4為進口車，其他9款都是國產車。但從2021年豪華進口車十大排名來看，LEXUS NX在面臨世代轉換的情況下仍以7069台的成績坐上冠軍，與Mercedes-Benz GLC（6974台）僅有不到百台的差距，兩款車在2020年有超過800台的差距。和泰汽車表示，去年11月16日啟動全新NX預售後，以5種動力10個等級橫掃豪華休旅市場，累計訂單已超過3000張，預期2022年將再創豪華品牌運動休旅級距銷售佳績，挑戰全年單一車種銷售突破1萬台。

回頭看TOYOTA，雖然是年度大贏家，而且仍較2020年成長2.1%，但是5 款車的排名重新洗牌，COROLLA CROSS因為新車效應已坐穩神車寶座，RAV4降為第二、ALTIS降為第三，業者觀察，COROLLA CROSS有如吸票機，不僅吃到同業競品的市場，也分食了自家兄弟產品的銷量，更成為史上第一台年度銷售突破4萬台的運動休旅車款。

前十名排行中，HONDA CR-V雖然掉到第四，但是銷量仍較2020年增加，NISSAN KICKS的排名與銷量都掉，FORD FOCUS持平，KUGA與COROLLA CROSS則是唯二提升排名的車款，COROLLA CROSS從2020年的第八名竄到第一名，KUGA則從第七爬升至第六名。

在十大進口豪華車的排行中，排名的起落也是相當大，其中Mercedes-Benz Class雖然推出了新世代的車款，但卻受到產能影響，在台交車並不順利，從2020年的第三名跌到2021年的第九名，而Mercedes-Benz GLE則擠進第十，取代了原本的A Class。但值得注意的是，不僅有4 款車排名提升，銷量也較2020年增加，這4款分別是LEXUS的RX、ES，及BMW的3系列，TESLA Model 3則是大增1024 台。

2021年也讓人看到不少品牌、車款在逆勢中發光發熱，例如VOLVO總掛牌數8444台，較2020年大幅成長20%，成為國內豪華品牌中成長率最高的品牌；SKODA的7200台掛牌量與2020年相比僅小幅成長3%，但整體接單量破萬台，再度創下歷史新高；Kia乘用車與商用車全車系累計銷售訂單突破5800張，創下有史以來最佳年度銷售成績。

此外，HYUNDAI VENUE去年以5326台的銷售佳績，為品牌撐起一片天；VW T-ROC去年亦以新車姿態創下2415台銷量，成為VW品牌旗下熱銷車，僅次於大哥TIGUAN，成為2021年表現相當搶眼的明日之星。

TOYOTA RAV4。（和泰汽車提供）

TOYOTA ALTIS。（和泰汽車提供）

HONDA CR-V。（台灣本田提供）

FORD FOCUS ST 6MT。（陳大任攝）

FORD KUGA。（陳大任攝）

NISSAN KICKS。（裕隆日產提供）

TOYOTA YARIS。（和泰汽車提供）

NISSAN SENTRA。（陳大任攝）

TOYOTA SIENTA。（陳大任攝）

LEXUS NX。（陳大任攝）

TESLA Model S。（摘自TESLA官網）

HYUNDAI VENUE。（陳大任攝）