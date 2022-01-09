前役在紐約客場慘遭尼克上演25分大逆轉，更被巴雷特投進絕殺三分球的「綠衫軍」塞爾提克，9日回到波士頓主場再遇尼克，這次決定不給尼克任何逆轉機會了，靠著傑倫布朗拿下22分、11助攻與11籃板大三元，其中助攻更創生涯新高，帶領綠軍99比75痛宰尼克成功復仇。

打完上半場，塞爾提克僅以44比42小幅領先，但到第3節，就像是想要打破帕金斯放話塔圖與傑倫布朗不合謠言，塔圖和傑倫布朗攜手飆分，帶領綠軍逐漸擴大領先差距到兩位數，甚至來到末節擴大領先到20分以上，完全不給尼克任何反撲機會。

除了傑倫布朗大三元演出，塔圖也拿下19分、3籃板，證明兩人還是可能同場爆發，賈許理查生替補轟下17分，羅伯特威廉斯12分、7籃板，史馬特10分、3籃板及4抄截，目前塞爾提克19勝21敗，跟好跟尼克並列東區第10位置。

尼克以前役投進絕殺三分球的巴雷特19分最高，奎克利18分居次，剛被聯盟罰款的蘭道爾13分、12籃板及6助攻，米契爾羅賓生11分、8籃板，尼克今天板凳總共只拿6分，也全都由格萊姆斯拿下，證明他們的板凳深度確實出了問題。