長輩的智慧不容小覷。一名女網友表示，媽媽來家裡住幾天分享一個妙招，就是用衛生紙收納盒的開合處夾住衛生紙，這樣不僅好抽、不會連紙，最後一張也能輕鬆抽出，讓她驚呼，「都40歲了才知道原來這個是這樣用」，不過有網友認為，這樣的擺法可能讓衛生紙沾附細菌，還是放在收納盒裡比較好。

一名女網友在臉書社團《爆廢公社》發文表示，家中浴室有一個擺放衛生紙的透明開合式收納盒，但每次使用時要一直打開蓋子非常麻煩，索性直接把衛生紙擺在上面使用，直到她媽媽來住幾天，才知道原來那個收納盒也有妙用。

從女網友分享的照片可見，把衛生紙抽取的地方轉個方向，並利用收納盒的開合處夾住衛生紙，就可以直接抽取，她實際抽了幾張，發現這樣的擺法好抽、不會連紙，連最後一張都能輕鬆抽出來，驚訝直呼，「都40歲了才知道原來這個是這樣用，真的是長知識」。

貼文一出，不少網友也留言稱讚，「長知識了」、「人家常說，老人家擦過的屁股，比你用過的衛生紙還多」、「不會淋溼的話是很方便」、「我也是到近幾年去我退休的舅舅家拜訪才發現原來是這樣用的」、「老人智慧不是你可比的」。

不過也有網友表示，這樣的擺法可能會讓衛生紙沾到細菌，「還是放盒子裡比較好，沖馬桶的時候會產生很多細菌，這樣放的話，衛生紙上面都是細菌了」、「這種盒子這應該是給平版衛生紙放的，不適合放抽取式衛生紙，而且這樣容易拉破，還會有紙屑亂飛」。