台北市中正、萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案今日投票，由於天氣好，一早許多民眾出來投票，有老人家坐著輪椅或拄著拐杖，即時行動不便，都到現場投票。（游念育攝）

【LIVE直播】林昶佐罷免案投票日 「清林散昶」領銜人周世雄現身投票

台北市中正、萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案今日投票，由於天氣好，一早許多民眾出來投票，有老人家坐著輪椅或拄著拐杖，即時行動不便，都到現場投票，罷昶領銜人周世雄今早也到投票所投票，他表示，心情很好，在此之前正反雙方論述都充分表述，今天是投票日，也是民主的進程，這件事情「水可載舟，亦可覆舟」，能帶給民意代表借鏡跟警惕，是很寶貴的經驗和教材。

周世雄早上10點就到投票所準備投票，中間卻發生了一段小插曲，因為他曾在11月遷過戶籍到中正區，必須到新的投票所投票，但公投時，他是在成都路舊戶籍的投票所投票，到場被選務人員提醒，才發現走錯投票所，但他表示，不會影響心情。

據了解，當時公投造冊基準日為去年8月8日，而後戶籍遷徙者仍應在原戶籍地投票，周世雄因11月才遷戶籍，因此，投票地點仍在舊戶籍地，而罷昶案是在12月3日成案，4個月內變動戶籍，在同一選區就是要到新的投票點投票，周世雄說，也沒收到通知單，才會跑錯地點。

周世雄表示，不會緊張，反而比較輕鬆，從連署階段到昨天晚上，心情很平靜，投票結果無論如何，都是最好的結果。至於被問到昨晚選前之夜有些香豔的橋段尺度會不會太大？周世雄說，還好啦！比大港開唱尺度小多了，大家就當作表演，是很突然的橋段；不加分也不扣分，以欣賞角度去看，重點是在於罷免和不罷免的宣傳。