友達(2409)結合集團資源與智慧物聯技術，旗下專攻智慧育樂整合方案的子公司創利空間，為世新大學打造出全台最大的LED即時混合實境智能攝影棚（LVS，LED Virtual Studio），創利空間發揮強大軟硬整合能力，結合精細的LED顯示技術、好萊塢技術團隊即時影像追蹤，讓各系統同時完美協作，突破過往綠幕虛擬棚一切依賴後製的製作模式，催化全新影片製作流程，達到「所見即所得」的特效渲染。

創利空間以超過2200塊LED面板組合成寬15公尺，高6公尺，270度帶天幕的環形螢幕牆，佔地470坪，為全台規模最大的混合實境智能攝影棚。其高色彩覆蓋率、6000Hz的超高刷新率，讓畫面鮮麗豐富，維持細膩度和銳度；加上無限尺寸、無縫拼接的特性，打造出身歷其境的視覺震撼和3D擬真效果，建構出堪比星際大戰《曼達洛人》的特效場景。此類LED巨型即時混合實境智能攝影棚，未來可望在製片產業中扮演核心戰略裝置。

軟體方面，創利空間亦整合好萊塢團隊Glassbox Technologies的虛擬製作技術，透過即時影像追蹤攝影與高效電腦運算進行即時算圖，產生高度畫面融合與動態捕捉，讓拍攝者能在當下更自由、直接地構圖。

傳統上後期特效的製作時間相當耗時，但智能攝影棚讓視覺效果在拍攝當下即時出現，大幅縮短製作流程，創意人員得以即興發揮。由於沉浸式擬真提高了可視化程度，創意人員也能以更準確的視覺形式捕捉創意。對演員而言，智能攝影棚能塑造逼真場景，讓表演者融入氛圍，表現更直覺自然。此外，也可大幅降低往返拍攝地的時間和金錢成本，而對疫情所限縮的移動、群聚等困境，更提供最佳解決方案。

除了友達外，群創(3481)也以「InnoLED技術」發表27吋1440p IGZO 300hz miniLED電競螢幕面板產品，發揮IGZO高階面板技術優勢，576區背光調整技術，讓畫面景深細緻度更優於一般非miniLED面板。