Omicron變異株來勢洶洶，美、英、法等眾多國家確診連日創新高，就連台灣也爆發桃機染疫事件，至少15人確診，慘的是打3劑疫苗都還有可能突破性感染，讓防疫變得更加艱困，根據印度神童最預言指出，未來5個月Omicron疫情將進入高峰，非常危險，並預言4個關鍵危機時間，其中3月到4月是疫情最嚴重的時候，死亡、住院等人數劇增，經濟也出現很多問題。

印度神童阿南德（Abhigya Anand）日前在YouTube發布2022年第一部影片指出，Omicron病毒在未來4到5個月將非常危險，但長遠來看，Omicron的出現卻是好事，是疫情結束的開始。並點出未來5個月疫情4個關鍵變化時間點，直至2023年4月新冠肺炎疫情才會趨緩，屆時雖然會再出現新的變種病毒，但不用太擔心。

阿南德表示，首先在2月之前是第一階段，Omicron疫情會迅速蔓延，確診狂飆升，並出現一些新問題。接著3到4月是第二階段，疫情會加劇，造成很多死亡，住院治療的人也變多，經濟也會出現很多問題。

阿南德表示，第三階段在5月以後，可能會看到經濟緩慢復甦，但這並非是疫情結束的時間。第四階段是2023年4月後，可能出現其他變種，但這不用太擔心，因為新冠肺炎的影響將逐漸減少，全球真正開始復甦。

★《中時新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。