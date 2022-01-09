邁入第46年的中華扶輪教育基金會，秉持弘揚扶輪，為國舉才的理念，每年頒發中華扶輪獎學金、台灣扶輪大使獎學金、傑出/特殊人才獎等三項高額獎學金，無畏疫情，今年如期在周年慶祝典禮中頒發獎學金，總計有288位受獎者，獎助學金總金額達到4775萬元。

值得一提的是，46年來，中華扶輪教育基金會已資助並嘉惠近5200名的莘莘學子，為台灣孕育出各行各業的菁英與領導人才。

今年盛大舉辦的頒獎典禮由扶輪社友親力親為，包含典禮的籌辦、節目表演，所有工作人員皆來自各行各業的扶輪人擔任，如今年度的頒獎典禮由3462地區承辦，開場表演由彰化南區扶輪社社友及夫人們，結合薩克斯風中西合併曲目，及熱鬧精彩的原住民風「扶輪教育慶豐年」歌舞表演，為參加頒獎典禮的嘉賓帶來聽覺及視覺的美好饗宴。

另外，今年頒獎典禮，3462地區特別籌組了多媒體團隊，整場活動整合各項資訊與影音媒體，實況播出，在表演團隊演出時，大螢幕秀出「表演者簡介/現場攝影畫面」，精巧串接，無縫接軌，美妙呈現表演實況。

此外，頒發獎項時，也將傑出/特殊人才的卓越成就，體現在影音傳媒上，震撼登場！全場在司儀的引導下，團隊配合其語速，順暢切換畫面，讓在場全國貴賓與受獎生，從LED牆，看到表演者/受講者／每位上台領獎者，各個的相應對資料與風采，清楚直觀，最後活動的影音照片及影片，均會上傳至基金會網站，成為所有與會者（受獎者、頒獎者）的珍貴紀念!

中華扶輪獎學金每年的評選在新的年度開始後，於8月份起公告推薦申請辦法，報名日期，然後由各社初審，各地區複審，最後由基金會董監事決審，過程嚴謹。今年獲獎學生碩士班每人13.5萬元獎學金、博士班每人18萬元獎學金，今年共有283位碩博士班學生受獎。

台灣扶輪大使獎學金則旨在促進國際間之友誼及瞭解，鼓勵國外青年來台學習台灣文化，以具體行動邁向國際服務，展現台灣扶輪人的熱情與關懷特別設立，每月獎助2.5萬元獎學金，獎助一年，以促進國際間之親善友誼，進而以具體行動做國際服務，今年共有4位外籍研究生受獎。

至於傑出/特殊人才獎，自2019年起結合台灣扶輪公益獎與特殊人才獎而成，目的在獎勵在教育、文化、研究及發明等領域有傑出或特殊表現之人才，以提升教育、文化、道德生活之水準。今年得獎者為中央研究院資訊科技創新研究中心研究員兼副主任-修丕承博士，頒發50萬元獎助金。