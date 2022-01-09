建設局期望透過「台中美樂地計畫」加強深化公園綠地無障礙環境的友善營造及串聯，滿足身障者等多元族群需求。（台中市政府提供）

台中市政府持續優化台中公園綠地環境，積極參與內政部營建署二年一期「2020及2021年都市公園無障礙環境督導計畫」，再次榮獲全國「優等」榮譽！

建設局長陳大田說，參與考評特導入「台中美樂地計畫」共融公園、陽光公廁及人本無障礙環境理念，查核委員針對台中市公園綠地無障礙環境維護、無障礙導覽地圖設置及貼心友善空間營造給予高度肯定。

陳大田指出，內政部營建署針對全台公園綠地定期辦理無障礙環境督考，前年7月辦理6都公園綠地無障礙環境「實務作為」（現地查核）、9月辦理「政策作為」審查。這次現地查核地點為大雅區｢二和公園」、北屯區｢三分埔公園」及南屯區｢文心森林公園」，委員就各公園出入口、通路、設置設施設備的可及性等項目進行考評。

陳大田說，查核委員對於台中市的公園設置無障礙導覽平面圖、輪椅輔具充電區、陡坡協助鈴、公廁QR code反映使用滿意度等，貼心設計表示讚許；「政策作為」審查會議中，對於台中未來公園綠地無障礙環境營造也提出專業建議。

陳大田表示，台中市再次榮獲公園綠地無障礙考評「優等」，建設局期望透過「台中美樂地計畫」加強深化公園綠地無障礙環境的友善營造及串聯，滿足高齡化、親子、身障者等多元族群需求。

陳大田強調，建設局同時吸取此次考評委員提供的專業建議，每年定期辦理公園無障礙環境建置講習及教育訓練，與其他縣市相互交流，並透過「工程美學手冊」、「台中美樂地計畫指引手冊」等標準化與政策成果，台中市全面朝「特優」級別為目標努力，實踐幸福宜居的美好城市願景。