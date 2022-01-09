泰北國際雙語學校學生專心學習如何布置展覽會場。（公園處提供／楊亞璇台北傳真）

泰北國際雙語學校學生專心學習如何布置展覽會場。（公園處提供／楊亞璇台北傳真）

泰北國際雙語學校學生專心學習如何布置展覽會場。（公園處提供／楊亞璇台北傳真）

掛在屋頂上的美麗油紙傘也是學生的作品。（公園處提供／楊亞璇台北傳真）

2022台北茶花展於花卉試驗中心登場！主題「春花百韻」象徵茶花蘊含著不同面貌，今年除展出百年茶花，也集結全台茶花專家之盆景，打造茶花世界。此次還有泰北國際雙語學校設計群科共同參展，以花卉、森林、海洋意象等藝術作品，搭配茶花盆景，提供民眾不一樣的視覺饗宴。

北市公園處指出，每年春節前花卉試驗中心均會辦理「台北茶花展」，除有自行培育的茶花盆景、唯美茶花隧道以外，同時也會邀請茶花專家們一同參展，今年也結合藝術畫作，邀請泰北國際雙語學校藝術群科共同展出，年輕學子的藝術新血實力，搭配歷史悠久的百年茶花，建構不一樣的視覺饗宴。

泰北國際雙語學校設計群科今年以花卉、森林、台北、海洋元素為主，在展場展出西畫、攝影類型的作品，讓觀賞的民眾可以看見年輕學子們現階段的人生視角，進入孩子們獨一無二的藝術世界。泰北國際雙語學校設計群科主任高君豪親自帶領學生至花卉試驗中心佈展，讓學生們實際操作學習佈置技巧，使作品完美在大眾眼前亮相。

高君豪也提到，學生們的畫作靈感都源自於生活的街角、景色，將自己的生活感想融入藝術創作，花費3至6個月時間完成作品，即使遇到疫情也不停止創作，在家用心完成作品參賽，獲取寶貴經驗。

公園處長黃淑如表示，今年台北茶花展假日活動包括「茶迷世界」茶花手工皂體驗、「茶迷講堂」課程、「茶花香頌」發票換茶花苗的活動，更有不定時紅包拓印，邀請民眾們在賞花同時也能體驗手作、瞭解茶花的知識。

另外2022台北茶花展也積極與周邊店家合作，例如花卉試驗中心的鄰居「美軍俱樂部」，每年都大力支持茶花展，其他周邊店家們也十分熱情，提供特別優惠給市民朋友，民眾憑陽明山花季官網上的特約店家頁面，或者是出示茶花花語小卡，即可享有特約優惠。

公園處花卉試驗中心主任宋馥華則表示，近日疫情又起，呼籲市民朋友們做好個人健康防護措施，勤洗手且配合各項防疫規範，入館時量測體溫並進行實名制外，也將配合疫情實施容留人數管制，如果人潮眾多，還請配合在戶外展區稍待片刻。