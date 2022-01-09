47歲女星陳柏渝早年拍《古惑仔》系列電影打開知名度，10年前帶球閃婚成衣大亨張嘉麟，2016年因個性不合分開，因前夫將她掛名公司負責人，恢單後瞬間背負龐大債務。為了養育兩個孩子，陳柏渝積極復出演藝圈。

根據《三立新聞網》報導，陳柏渝和張嘉麟結婚後生下兩個孩子，便淡出螢光幕，因不習慣男方獨來獨往的性格離婚，未料前夫經商失敗，結果公司負責人是陳柏渝，她瞬間負債累累，氣罵自己「我就笨。」由於兩個孩子嗷嗷待哺，陳柏渝重回演藝圈，卻坦言戲路比剛出道還要受限，目前也接直播工作，月收約5、6萬。

陳柏渝去年接下新戲《女兵日記》，飾演時尚的年輕媽媽，即便淡出演藝圈多年，精湛演技都沒退步，與張書偉拍攝一幕發現外遇對象是女兒的戱，一巴掌直接真打下去，張書偉痛到瞬間泛淚，事後仍肯定她的表現：「妳一定很恨渣男才氣到打那麼用力，也因為第一個鏡頭真打，所以後面兩個特寫鏡頭也要來真的」。

陳柏渝回憶拍完這場戲，手還是抖個不停，「心想如果以後發生在自己女兒身上，我肯定不會只是這樣打一巴掌就放過渣男」。

除了經營Facebook，陳柏渝還有拍鴨跟抖音平台，孩子入睡後也能上班，完全不受時間與空間影響，尤其她曾和張晨光合拍抖音的內心戲，由於演技高超，抖音、拍鴨人氣大漲，也有線上代言找上門。