隨著經濟復甦，旅行限制放寬以及更多員工回歸辦公室，仲量聯行預計亞太區2022年投資額約2000億美元，年增15％ 以上。其中，商辦和飯店投資將增長20％至30％。此外，受到全球通貨膨脹預期影響，那些具備抵禦通脹能力的資產，如零售地產、酒店、住宅以及辦公樓等資產會受到越來越多投資者青睞。

仲量聯行指出，全球市場概況，投資市場穩健 漸回復至疫情前水準。2021年截至10月，全球商用不動產市場偏向樂觀，交易額達7570億美元，相較去年同期上升逾50％，若與2019年同期相比亦上升約4％。但仍需留意2021年底持續至今之新型變種病毒帶來的新一波疫情，或將對全球投資市場帶來新的變數。

但綜觀全球投資額組成，由於主要經濟體回復迅速，美、德、英三國佔總投資額逾70％。美國辦公市場達到2019第四季後的新高；德國辦公及零售市場回到五年均線；英國物流市場達到29％歷史新高。

亞太地區的商業地產市場也將在 2022 年進一步穩定。仲量聯行預計，亞太區2022 年的投資額將來到約 2000 億美元，預計超過2021 年的 1690 億美元 15％ 以上。

產業方面，因疫情及能源問題導致全球供應鏈中斷，世界工廠中國的停工問題影響全球甚廣。世界各地電子商務及第三方物流需求增加，2021第三季全球物流空間供不應求，美國及歐洲的總空置率均低於5％；2021亞洲交易總量820萬平方公尺創歷史新高，亦造成租金年增2.8％，空置率持低檔10％。。

值得一提的是，全球辦公室市場新租賃量於2021年超越退租量，是自2021年第一季肺炎大流行以來首度轉正，預計這個趨勢將會在未來幾個月持續保持。市場狀態有賴後須追蹤。