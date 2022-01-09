為汰除不合時宜法令、提升金融監理的效能、減輕業者遵法成本，金管會從2020年開始進行法規大掃除，目前已完成近四成的進度。金管會指出，截至2021年8月31日止累計已檢討3023則法令，其中15則予以保留外，其餘均不再援引作為處分的依據，並自金管會網站下架。

金管會指出，金管會自2020年6月啟動「主管法規簡化、整合及現代化方案」，以金管會成立前的業管法令為目標，透過滾動式的法規檢討，將不合時宜、重複者，予以停止適用或整併、簡化或整合，並分為前後二階段加以執行。2024年前要完成所有不合適舊法規下架，也就是檢討逾8065則法規，有利業界降低法遵成本。

金管會表示，2021年度開始執行後階段檢討工作，第1期為檢視1981年2月1日至1991年12月31日止的法令，包含因整併、不合時宜等辦理下架者共1754則（金管會35則、銀行局1009則、證期局471則、保險局239則）、保留13則法令。

金管會進一步說明，檢討後透過整併相關函令再重新發布9則令釋，有助於金融業者法令遵循作業，例如銀行法第32條、第33條、第33條之1，及第127條之1，皆涉及銀行辦理授信利害關係人認定，這些規定所稱「本行負責人」、「銀行負責人」、「辦理授信之職員」，及「行為負責人」的定義，原本散見於1985年至2000年間10則函釋，經檢討後整併為2021年9月28日金管銀法字第11001448691號令，使得監理規範更為集中且明確，讓外界對於銀行法利害關係人規範內涵，能夠一目瞭然。

金管會強調，後階段第1期完成後，已規劃以「1992年1月1日至1999年6月30日」為第2期檢討範圍，經過近期盤點後共有逾2700則法令，預計將於2022年8月31日完成。

金管會預計在2024年6月30日前，會將2004年7月1日成立前的法令全部檢討完成。金管會期許，藉由務實法規檢討作業，逐步汰除不合時宜法令，重新發布符合現代意義的金融規範，提升金融監理的效能，減輕業者遵法成本。