華人社會裡，女人結婚後為家庭犧牲奉獻、失去自我的情況仍屢見不鮮。一名人妻感嘆發文，當她正忙著幫中風的公公換尿布時，結婚近18年的老公提出離婚。婚後丈夫從小業務爬到分處經理，而她依舊是那個高職畢業的女人，在丈夫心中早就從太太變成了傭人。

一名人妻在爆料公社app匿名公社貼文表示，吃完晚飯後老公向她提離婚，而當時她正在忙著幫中風的公公換尿布。原PO感嘆，老公早已不是當初相識時的小業務，但自己依舊是那個只有高職畢業的女人。

人妻說結婚將近18年，看著丈夫從小職員變成現在的分處經理，就算對方不說，但行為上已經足夠讓她知道，自己已經配不上他了，在丈夫心裡的地位，自己「早就從太太變成家裡的傭人」。

人妻說自己任勞任怨，努力操持家務照顧公婆，就是為了讓丈夫沒有後顧之憂，然而這一切都是自己一廂情願。幸好娘家父母知道後，雙手歡迎她回去，讓人妻感嘆：「好險父母的愛是不會改變的！」。

眾多網友看完紛紛鼓勵：「自由了，以後為自己而活。」、「你值得擁有更好的未來…女人不靠男人我們也可以很好」、「學歷和職位不是一切，不懂的珍惜~加油！」、「加油！看了很心疼，往後的日子一定要好好過。別再委屈自己了。」、「這種無情的丈夫不確實值得你留戀，妳該有更美好的人生，兩個人的生活不是貧富或其他的差距，生活變好就嫌棄另一半，總有一天老天也會嫌棄他的！加油！」。