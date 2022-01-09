面對駐日美軍基地COVID-19疫情擴大，日本首相岸田文雄今天在電視節目上表示，日美基本上已就駐日美軍基地人員非必要不得外出的政策方針，達成一致看法。

日本TBS電視台報導，面對駐日美軍基地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，日本政府要求美方盡速採取包括限制基地人員外出等嚴格防疫措施。

岸田今天說，「非必要情況不得外出的政策方針，日美基本上已達成一致」。

讀賣新聞報導，岸田說，日美將持續進行協調，也希望美方能跟日本合作，共同努力抑制疫情擴散。

共同社報導，有關今天開始針對沖繩縣等3縣實施防疫強度較弱的「防止蔓延等重點措施」，岸田也在節目上尋求民眾理解。

作為Omicron變異株防疫對策之一、日本政府原則上禁止外籍人士新申請入境的邊境管制措施是否繼續，岸田說，將待本週3天連假結束後做出判斷。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110109