日媒報導，日本政府消息人士8日透露，稱駛入釣魚台日本領海的中國海警局艦船2021年共有29天接近了日本漁船，增至上年的約2倍；中國漁船累計超過40艘，增至近3倍。

日媒《共同社》指出，中國2021年2月起施行允許海警使用武器的《海警法》，日本政府對海警活動趨於活躍提高了警惕。

報導說，據政府消息人士透露，中方在上月20日的「日中海洋事務高級別磋商」中，要求日方管控日本漁船，威脅說不然中方也會派出漁船。

報導指出，不過就在磋商當天和翌日，中國海警船也駛入了日本領海，試圖接近捕撈馬鮫魚等的沖繩縣宮古島的漁船。日本政府消息人士強調「日本漁船在尖閣（釣魚台）附近領海作業，這是理所當然的權利」。

報導說，2020年5月以後，中國海警原則上會追趕駛入釣魚台附近領海的日本漁船，但去年11月11日，中國海警未追趕在領海捕魚的沖繩縣與那國島的漁船，僅在毗連區進行監視。

報導指，當時是第二屆岸田內閣剛剛上台，中方可能想看清日本的動向。

報導又說，中國主張釣魚台是「固有領土」，試圖改變由日本有效控制的現狀。而中國海警船2021年駛入釣魚台附近領海合計達到40天。