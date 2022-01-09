馬英九前總統（中間背對鏡頭者）在大道新城贈春聯，現場大排長龍。（程炳璋攝）

馬英九前總統（中）在大道新城升旗台贈春聯，解釋春聯內容的含意。（程炳璋攝）

馬英九前總統（低頭者）贈春聯，民眾坐輪椅也來索取。（程炳璋攝）

馬英九發春聯展現高人氣 同框謝龍介笑稱：不要擔心虎年生子

每年都會贈送自寫春聯的前總統馬英九，今年選擇台南為首站，9日在北區大道新城發送春聯，國民黨籍台南市議員謝龍介誇讚馬英九春聯有趨吉避凶效果，現場吸引數百位眷村民眾排隊索取並爭取合影，他對9日的立委補選與罷免投票並未表示意見。

歲末家家戶戶貼春聯，馬英九每年都有贈送春聯活動，今年應謝龍介邀請，以台南作為首站，9日上午在北區長榮新城、大道新城出發。

馬英九提到新的一年屬虎年，很多人因忌諱虎年不願生子，擔心少子化問題，表示自己生肖就屬虎，打趣說「這輩子混的還算不錯」，要大家不用擔心虎年的小孩。

台南市長榮新城與大道新城都屬眷村聚落，馬英九受到不少榮民住戶愛戴，謝龍介提到每年自家門口都貼馬英九春聯，有正氣加持，感覺年年都很順利。有退休將軍排隊領取春聯時，提到自己就在馬英九擔任總統時在他面前授階少將，感到非常光榮。

馬英九春聯寫著「歲辭丑牛寒色去，年逢寅虎曉光新」，並與妻子周美青聯名，他解釋大概含意是告別舊年，迎接新年。

馬英九9日在台南市有一連串贈春聯活動，上午兩場展現高人氣，吸引數百位民眾排隊領取，廣場上大排長龍，有坐輪椅的婦人也來與其合影，每場各花1小時才全數發完。面對台灣9日立委補選與罷免議題，他並未表達意見。