中共中央紀委國家監委開年打兩虎，8日發布2名中管幹部接受審查調查資訊，「西藏自治區政府副主席張永澤接受中央紀委國家監委審查調查」、「中國人壽保險（集團）公司黨委書記、董事長王濱接受中央紀委國家監委審查調查」。

中國人壽保險（集團）公司是4家中管副部級保險企業之一，王濱成為2022年首位落馬的大陸金融業中管幹部。券商中國梳理發現，隨著懲治金融腐敗推進，2021年以來已有多位金融業高級管理人員落馬。

中國人壽保險集團官網資料顯示，王濱於1958年出生，畢業於南開大學，博士研究生學歷，經濟學博士學位，研究員，2018年8月起任現職。曾任中國太平保險集團董事長、黨委書記，交通銀行執行董事、副行長、黨委委員。

統計從2012年12月到2021年6月，中共紀檢監察機關共立案審查調查省部級以上領導幹部393人、廳局級幹部2.2萬人、縣處級幹部17.4萬餘人、鄉科級幹部63.1萬人。