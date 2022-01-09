2019年年度所得總額前三名，光是新竹縣、市便包辦其中兩個名次，主要受惠於年產值破兆元的新竹科學園區，也產生許多「科技新貴」，而這群科技新貴資金充沛，更熱衷「錢」進房地產，尤其近幾年竹北市新建案房價從三字頭直接躍升至5字頭，甚至出現每坪逾60萬元預售屋建案實價揭露。

不過，近幾年新竹縣、市鮮少大型重劃區釋出，也導致新建案供給量漸趨減少，導致市區大樓新案，新屋價格持續攀高，而且坪數越來越小，加上新冠肺炎疫情持續籠罩，部分因在竹科上班從中、南部「移居」新竹的新貴，已經習慣住透天，反而朝青草湖、寶山一帶尋覓高價別墅當作新居。

別墅產品尤其對居住環境要求更高的高階主管青睞，在疫後新時代，對於低密度、親近自然的健康居住型態更受重視。

高力國際接受委託，已在上週標售新竹國家藝術園區古根漢特區6戶溫泉別墅，吸引多組買方出手投標，部分標的已有買方鎖定積極洽談中。承辦此標案之高力國際資本市場及投資服務部翁業軒協理表示，受託標售的別墅距離竹科不到10分鐘車程，卻可享有高綠覆率清幽自然環境，且社區門禁森嚴、私密安全性佳，加上康橋國際學校及美國學校為鄰、步行就到，住戶大多為竹科高階人士，在此享受兼具舒適環境及交通便利性，且子女可就近受國際化教育。

此外，標的是新竹少見的溫泉宅(已取得水權狀)，獨棟178~210坪建物、戶戶享有逾150坪獨立產權土地，自公告標售以來吸引許多在竹科工作的人士洽詢，亦有多家科技廠詢問並評估做高階主管及員工宿舍之選項，依實價登錄顯示，同社區過去成交價格介於每建坪25~28萬元，相較市區新推個案房價，幾乎僅約一半的價格，就可入住國際化學區的高檔溫泉別墅。上週標售吸引多組買家出手，惟投標價格與底價有些微差距，正積極議價中，目前僅剩不到4戶，將於近日再辦理一輪標售。