賽普勒斯宣布發現結合Delta及Omicron突變的最新新冠變異株「Deltacron」。

地中海島國賽普勒斯(Cyprus)上周宣布發現結合Delta及Omicron突變的最新新冠變異株,取名「Deltacron」,這隻變異株一共有30個突變,不過現階段還無法確定Deltacron是否會比Omicron更具傳染力或是更容易造成重症。

莫德納醫療長柏頓(Paul Burton)先前警告恐出現結合Omicron及Delta的超級新冠變異株,後來印度媒體更誤報出現變異株「Delmicron」,隨後遭打臉。

如今結合2種變異株的情形真的發生,綜合美媒CNBC、《賽普勒斯郵報》(Cyprus Mail)、大陸新華社報導,賽普勒斯大學(University of Cyprus)生物科技及分子病毒實驗室(Laboratory of Biotechnology and Molecular Virology)主任科斯特里基斯(Leondios Kostrikis)上周宣布發現最新新冠變異株,這隻變異株因為同時擁有Delta的遺傳背景(genetic background)及10種Omicron獨有的突變,因此取名為Deltacron,Deltacron一共帶有30種突變。

他說團隊是在追蹤當地1377個樣本後,檢測出25例Deltacron病例,其中11例是已經住院治療的患者,他說住院患者比例更高顯示Deltacron和住院之間可能存在「關聯性」。

不過科斯特里基斯也說,目前還無法判定Deltacron是否更具傳染力,或是威力是否比Omicron或Delta更強。

賽普勒斯衛生部長哈吉潘特拉斯(Michalis Hadjipantelas)表示,目前還不需要擔心Deltacron,他說本周將釋出更多Deltacron的相關訊息。

科斯特里基斯的團隊已經將25個Deltacron病例的病毒基因序列上傳至「全球共享流感數據倡議組織」(GISAID)資料庫。

值得注意的是,總人口約100萬人的賽普勒斯目前身陷嚴峻的第5波疫情,每日新增確診人數飆升至5500人上下,外媒上周報導,受Omicron衝擊,賽普勒斯人均感染率創全球最高,每10萬人中有2505人確診。