桃園市長鄭文燦視察平鎮區第一活動中心篩檢站，表示桃園社區防疫加強版要提升。(呂筱蟬攝)

桃機群聚案持續擴大累計14人確診，桃園市政府9日針對忠貞市場攤商及附近居民，在平鎮區第一市民活動中心加開社區篩檢站，有不少假日臨時攤商，還有家長帶著孩子特別來做篩檢。桃園市長鄭文燦前往視察表示，金嗓歌友會和忠貞市場專案很快結束，金嗓部分會員數795人實際清查有730人，第一輪全數篩檢完畢，也會針對會員執行二採。

農曆過年將至，很多市場攤商及餐飲業者更擔心桃園市是否因為這波疫期提升至三級警戒？鄭文燦強調，二級、三級警戒是由中央疫情指揮中心來判斷，陳時中指揮官有特別說，會根據疫情的發展審時度勢來決定，這部分桃園市府全面配合，如有必要他會支持把防疫加嚴版提高，目前已經做第一輪的加嚴，之後一定會有第二輪的加嚴。

他也說，桃園現在應該是要做社區的防疫加強版，會減少群聚活動，民眾口罩要戴好戴滿，第三劑也要打好打滿。市府有特別宣布，過年前的區里活動、社團活動展延到過年後，如有補助款的話原補助不變。另外，返國的高峰期會在14、15日，因此疫情的風險會延續到春節，這段時間社區活動要減少，目前約有68萬人符合資格打第三劑，除217家醫療院所，加上30個社區接種站下周三前全數上線為民眾服務，希望大家盡快來打，打好打滿。

鄭文燦指出，忠貞市場旁的第一活動中心設篩檢站，已篩檢631位攤商都是陰性，周日加開場次上午也有100多人前來篩檢，中壢天晟醫院幾乎是用24小時做單位，完成採檢、匡列、隔離，這個是跟時間賽跑，還是會進行二採，三採，因為以過去兩年的經驗，以確診者的家庭傳播鏈、職場傳播鏈、社區傳播鏈，會三者同時發生，可能會有二輪、三輪的確診，但是在防火牆之內都是可以追溯的，但是要有心理準備，因為二採，三採都還會有確診個案。