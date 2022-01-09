北市士林驚傳鷹架11樓掉落 砸中1女緊急送醫 11:552022/01/09 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市鷹架從11樓掉落，1婦人受傷送醫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市士林區今（9日）上午11時許發生一起鷹架掉落意外，鷹架不明原因從11樓高掉落，造成一名年約60歲婦人額頭撕裂傷，警消獲報到場立即將婦人送醫，至於詳細事故情形，仍有待進一步調查釐清。 北市又傳防疫計程車司機染疫 指揮中心證實 Ct值曝光 地上權正夯 四大案齊發 #鷹架 #掉落 #11樓 #北市 #士林 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1小時60元還找嘸車位 北市停車格收費擬調漲 15:262022/01/08 生活 萬華不是破口 北市副市長點燈祈福 04:102022/01/09 政治要聞 靈鷲山普仁獎邁入19年 新北227位學生獲獎 17:462022/01/08 寶島 疫情升溫第3劑出現施打熱潮 北市開放預約15分鐘湧2.3萬人 10:242022/01/08 生活 國產署推兩大精華都更宅 04:102022/01/09 財經要聞 2022北市長選戰蔣萬安穩了？ 北市黨部主委曝民調內幕 11:342022/01/08 政治 新北社規師成果展 分享社區環境改造 19:022022/01/08 寶島 搶打潮之亂釀當機 疫苗也未到位 04:102022/01/09 焦點要聞 大葉高爾夫模擬教室 啟用 04:102022/01/08 產業．科技 1hr60元難阻占用 北市停車費率喊漲 04:102022/01/09 地方新聞 嚇！台北40年老屋飆到「85萬／坪」 大冰箱擠到陽台鐵窗上 16:002022/01/08 財經 社會熱門新聞 寶山鄉下雪？竹科廠商這原料外洩 民眾驚嚇報案 - 社會 姊妹花元旦夜直擊外公外婆恩愛嚇傻 網友神註解：新年發發發 - 社會 孕妻下身赤裸陳屍摩鐵 已屍僵還浮現屍斑 夫：以為她賴床 - 社會 衝動男大生省房錢 大白天路邊讓小女友「騎上來」 - 社會 跑山獸夫妻助臥龍洞案 妻見小徑足跡「心裡怪怪的」轉頭就破案 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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