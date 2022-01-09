台南市佳里區國王家族羽絨服飾觀光工廠9日舉行冬季嘉年華樂活路跑，市長黃偉哲一早前往為健行活動鳴炮起跑，並與市府警察局佳里分局共同宣導防疫工作，黃偉哲呼籲市民切莫忽視防疫，一旦台南出現確診者，會考慮餐飲業恢復裝設隔板，更嚴重的話，不排除再進一步緊縮。

今天活動一早吸引大批人潮湧入會場，黃偉哲上午8點與立委郭國文、市議員方一峰、蔡蘇秋金、佳里區長朱雅宏、佳里警分局長陳嘉得等人，一同為健行活動鳴炮起跑，為嘉年華活動揭開序幕。

佳里警分局今年春節期間的安全維護工作，將於1月24日22點至2月7日24點止執行；陳嘉得表示，在疫情險峻之際，特別邀請台南大家長黃偉哲市長共同宣導「治安平穩、交通順暢、民眾安心」工作，並由市府警察局行政科警務員李晟邦宣導防疫工作，透過市長加持與警察共同出場宣導，別有意義。

黃偉哲說，目前第1劑疫苗接種率達近8成、第2劑疫苗接種率突破6成，很多人已經開始接種第3劑加強劑，所以比起2020、2021年來說，基本上條件已經很好，但如果台南發生疫情的話，市府一定會進一步緊縮相關防疫措施；如果台南沒有發生疫情，一切會跟隨中央指揮。