台灣女星楊丞琳2019年9月和大陸男歌手李榮浩領證結婚，眼見兩人已成為夫妻2年多，卻遲遲還沒請吃喜宴，對此楊丞琳在IG限時動態給出答案。

楊丞琳和李榮浩結婚不久就遇上新冠肺炎大爆發，分隔兩地超過300天，重逢後感情一樣恩愛，不過拍婚紗照甚至舉辦婚宴的日期都還未定，兩人目前都很專注衝刺演藝工作。

昨（8日）楊丞琳忽然在IG貼出一系列白紗照，寫道：「從來沒有因為私人因素穿過婚紗，這次也是一樣。為了表達歌曲的意境，有了這個造型～」原來她登上大陸歌唱節目《閃光的樂隊》，和楊坤合唱《萱草花》，特地披上婚紗，描述父親不捨女兒結婚，以及女兒婚後對父親的想念。

楊丞琳在IG限時動態透露，如果是私人的話，絕不是這樣的款式，「因為我的婚紗是西裝，我沒有喜歡穿婚紗。」同時也說出自己婚禮延期的原因：「疫情當前，還是先緩緩」並向歌迷們喊話：「想看我出嫁的模樣？先看看這個舞台吧。」

楊丞琳、李榮浩比較少在社群平台放閃，僅有一些照片會洩漏夫妻視角，像是李榮浩去年PO一張在家喝著飲料的照片，讓網友一窺住家內部的裝潢，竟發現一塵不染又沒太多擺設，對此李榮浩表示：「我有強迫症和潔癖」。