美國COVID-19疫情在新年假期之後飆升，Omicron變異株快速蔓延，各地篩檢量能大受考驗，洛杉磯地區篩檢站大排長龍，各大藥局的家用快篩試劑從耶誕節至今已缺貨2週。

過去一年來，美國人寄望日漸提升的疫苗接種率終結COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，但隨著傳染力更高、疫苗穿透力更強的Omicron變異株去年底擴大傳染，原本充裕的篩檢量能也捉襟見肘。

美國藉由66%的疫苗完整接種率，加上原有的社交距離、室內公共場所戴口罩等防疫措施，在Omicron變異株擴散之前，專家認為已足以控制疫情，全美逐步恢復日常生活，但迅速擴散的變異株，從中央到地方都來不及反應。

美國總統拜登（Joe Biden）在耶誕節前夕宣布，政府將購買5億組的快篩試劑，以供全美民眾免費索取，廣設疫苗接種及篩檢站，但如今隨著全美快篩試劑大缺貨，拜登政府的首批免費家用快篩可能延後數週才送到民眾家裡。

疫情爆發初期，全美各地廣設大型篩檢站，民眾不分身分、無論有無醫療保險，都能夠免預約得到免費篩檢。

但去年疫苗普及後，篩檢站幾乎只剩下旅行登機或工作職場需求的民眾上門。不過，疫苗穿透力更強的Omicron變異株大流行之後，篩檢站再度排滿人龍。

無論是PCR篩檢或藥局可以買到的家用快篩，隨著Omicron變異株的流行，接觸陽性確診患者的機會變高，篩檢再度成為重要的防疫工具。

快篩試劑缺貨、檢驗報告延遲，已對疫情控制造成不良影響。

媒體報導，一位公共衛生專家說：「你做篩檢，驗出陽性，那麼你知道自己應該隔離。但如果篩檢很不方便，就很難要求人們在不知道有無染疫的情況下自主隔離，當然人們持續外出、互相感染的機會更多。」

染疫人數暴增，縱使輕症居多，但已造成各領域人力短缺。實驗室人手不足的情況下，檢驗報告完成的時間明顯延遲，有人甚至等了9天才拿到篩檢報告，幾乎等同確診患者需要隔離的時間。

結果是，人們要花幾小時的時間排隊篩檢，之後再花好幾天時間等到檢驗報告，但因為等待報告的時間太久，篩檢結果幾乎失去用處。除非花費100美元（約新台幣2800元）自費篩檢，能在幾小時內拿到報告。（編輯：郭中翰）1110109