高雄市55歲李姓男子開車鬼切違規遭警攔，被警方發現車中有酒味，酒測值0.20毫克，被警方開單並扣車。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

真離譜！高雄市執行8天酒駕大執法查獲535件酒駕案，7日配合警政署取締酒駕專案一天下來開出70件罰單，仍有醉上路，抓不怕也罰不怕！1名李姓男子7日下午駕車行經中華三路，未依照標線行駛直接鬼切被警網攔下，李男打開車門時，警方驚見李男不僅邊開車邊喝保力達B，副駕駛座還有6瓶啤酒、6瓶保力達B，當場斥責並酒測，雖酒測值為0.20毫克，未依公共危險罪送辦，但仍依法開單並扣車。

高雄市警局7日配合警政署執行全國擴大取締酒駕專案，動員17個分局同步執行高強度「酒駕大執法」專案，針對汽機車、電動自行車的慢車攔查取締，共開出70件酒後駕車罰單，其中舉發28件、依公共危險罪移送有42件。

三民一分局三民所警方7日下午14時許，在中華三路見55歲李姓男子駕車未依標誌標線行駛，直接左切，當下將李男攔下盤查，李男打開車門下車，車中飄出濃濃酒味，警方見一瓶已開過的保力達B躺在副駕座位上，另外還有6瓶未開的保力達、6瓶未開的啤酒。

警方當下忍不住喝斥李男「怎麼可以邊開車邊喝酒！」李男辯稱在鳳山住處要外出時，喝了一杯加水的保力達後，於是開車到市區玩樂，因自己有慢性病，喝酒讓心情放鬆，車上才放啤酒和保力達B。

警方當下對李男曉以大義，「身體不好了，還喝那麼多久，自己身體不顧、別人的安全也不重要了嗎！」李男聽聞後，點點頭；警方當他施以酒測，酒測值0.20毫克，雖未超過0.25毫克可依公共危險罪移送的標準，但仍依「道路交通管理處罰條例」第35條規定，開出可處3萬至12萬的罰鍰，並當場查扣保管汽車及吊扣駕駛執照1年至2年的罰單。

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