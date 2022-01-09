新竹縣寶山鄉下雪了？寶山鄉8日深夜即有民眾發現有白色粉末狀物體，飄散在地面、車上，缺無氣味，卻因為不明物質，引發民眾對於危及健康的憂慮，新竹縣環保局指出，8日深夜即接獲報案，前往調查發現為新竹市力行五路一間氣體公司的儲槽破裂，導致珍珠岩粉外洩，據環保局了解，該公司也前往處理。

新竹縣議員邱振瑋指出，一早即在大崎路發現如雪紛飛的狀況，一度以為是下冰霰，但後來了解，發現是在園區的某間公司惹的禍。新竹縣環保局9日表示，8日晚間即接獲民眾報案，前往了解後，發現是儲槽破裂，導致珍珠岩粉外洩。

依據物質安全資料表顯示，珍珠岩粉無物理性及化學危害，但若吸入，恐引發喉嚨痛、咳嗽，接觸到皮膚可能造成乾澀，若碰觸眼睛則可能引起不舒服、異物感，如有接觸後，應儘速將粉塵沖洗移除。

由於民眾不明粉末狀物質為何，對家有孩子的家長造成恐慌，期望能盡速了解。邱振瑋表示，大崎路肉眼可見，連他在深井村參加茶花季活動，亦有少許在飛。新竹縣環保局表示，廠商也立即應變及處理後續。