麻醉科醫師李佳霖除了有專業醫療知識，甜美外型及姣好身材備受關注，超高人氣的她因此登上表特，有PTT鄉民曬出她過往一系列美照，其中脫下白袍穿著比基尼的性感火辣照，立刻引起高度討論。

PTT鄉民在表特曬出醫師李佳霖一系列美照，除了對著鏡頭擺出招牌甜美笑容外，更不乏脫下白袍後春光乍現的性感照，只見她穿著比基尼坐在海邊沙灘上，擺出一貫的招牌笑容，立刻迷倒一票網友，不僅一對傲人北半球要從泳衣呼之欲出，更擠出一條深邃事業線，搶盡眾人目光，另外一張在泳池畔的照片，更是將她的火辣S型曲線表露無遺，引起網友熱議。

李佳霖脫下白袍性感火辣照，引起高度討論。（doctor.jennielee IG）

對此，PTT鄉民也紛紛留言：「我要堅持到底千萬不能昏迷」、「如果我堅持超過十秒不睡有什麼獎勵嗎」、「麻了...我是說腳」、「倒數第五張怎麼有點像林靜儀」、「那個梨渦好美」、「只推最後一張，其他就不了」、「麻醉科只服內田有紀」、「只推最後一張，其他就不了」。

李佳霖日前在臉書PO出形象照，她表示跨年後第一個工作日，又要開始忙碌麻醉手術，新的一年有新目標要執行，也會儘速跟大家分享，更祝福大家新年快樂，2022年都有個嶄新的開始，也不忘詢問大家新年新希望是什麼，作風可以說是相當親民。