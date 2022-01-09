奧萬大森林遊樂區表示，櫻花通常在1月下旬才會開花，但今年冷得早，因此花期提早1至2周報到，目前5成花況，評估1月中或下旬會完全綻放，屆時才是最佳觀賞期。(奧萬大提供／吳建輝南投傳真)

奧萬大擁有天然原生林，一年四季都有不同景色，春季有粉嫩的櫻花林、秋季搖身一變又變成賞楓勝地，每年都吸引上萬民眾朝聖。(奧萬大提供／吳建輝南投傳真)

奧萬大園區內種有山櫻花、八重櫻、霧社櫻等櫻花，花季視天氣影響，大約在1月至3月中旬，今年因天氣濕冷低溫的催化下，讓櫻花提早報到。(奧萬大提供／吳建輝南投傳真)

接連幾波低溫襲來，讓南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區的山櫻花提早綻放，園方初估目前櫻花園的櫻花已開近5成，奧萬大森林遊樂區表示，櫻花通常在1月下旬才會開花，但今年冷得早，因此花期提早1至2周報到，目前5成花況，評估1月中或下旬會完全綻放，屆時才是最佳觀賞期。

奧萬大擁有天然原生林，一年四季都有不同景色，春季有粉嫩的櫻花林、秋季搖身一變又變成賞楓勝地，每年都吸引上萬民眾朝聖，奧萬大園區內種有山櫻花、八重櫻、霧社櫻等櫻花，花季視天氣影響，大約在1月至3月中旬，今年因天氣濕冷低溫的催化下，讓櫻花提早報到。

奧萬大森林遊樂區表示，相較去年開花有提早一些，去年盛開的其間大概在2月初上下，一直開道3月中旬結束，這次因入冬有數波低溫，加上東北季風與水氣接連報到，因此提早開花，每年花況都因氣候影響，因此無法預判哪時能欣賞到櫻花最美的情況，因此呼籲民眾多加留意官方臉書，會以最新訊息。

園區也指出，目前開花的是山櫻花，之後再由八重櫻、霧社櫻接力開花，花期一直到3月中旬都還有櫻花可看，今年春節從29日一直放到2月6日共9天，想要過年感受喜氣的火紅櫻花，不妨走一趟奧萬大森林遊樂區，看櫻花爭奇鬥艷，來一個悠閒又喜氣的走春小旅行。