本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心7日宣布，第3劑疫苗間隔縮短為12周，新竹縣政府估算，至1月底前符合第3劑接種資格者約15萬人，縣長楊文科協調縣內新冠肺炎合約院所加開夜間、假日診次，目前有6家醫院10日起至16日，加開「第1、2、3劑專診」服務，不限設籍新竹縣，民眾均可接種。

東元綜合醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院、新竹台大分院生醫醫院、大安醫院，竹東鎮的台北榮總新竹分院、湖口鄉的天主教仁慈醫院均配合縣府規畫，加開「第1、2、3劑專診」服務，並視民眾接種意願，預計加開至1月底。

6間配合加開專診的院所中，大安醫院不僅在院內提供接種服務，也在新竹縣婦幼館加開隨到隨打，中醫大新竹附醫也提供「隨到隨打」，民眾可洽詢、預約，醫院未來將以周為單位，視需求加開專診到1月底。

衛生局說明，縣內共有58家醫療院所在1月1日至14日間，提供第3劑追加接種專診，另外原有62家醫療院所提供莫德納、BNT、AZ以及高端疫苗第1、2劑接種服務。

為增加接種「打氣」，民眾於新竹縣68家新冠肺炎疫苗合約醫療院所，不限廠牌接種第1、2劑，均可於現場領取200元超商禮券，民眾前往施打疫苗前可先電話或網路預約，詳情請至新竹縣政府衛生局新冠疫苗專區網站最新消息查詢。

楊文科感謝各醫療院所協助加開疫苗專診服務，也提醒民眾接種疫苗務必須帶健保卡、接種紀錄卡，並鼓勵民眾盡快接種，獲得疫苗完整的保護力。