15 first-half triples in all their glory pic.twitter.com/51B17UGiAC — Miami HEAT (@MiamiHEAT) January 9, 2022

就算在自家主場打球，身為聯盟與西區龍頭的太陽，仍被熱火瘋狂三分火力轟到暈頭轉向！熱火9日單場轟進22顆三分球，其中「阿舍哥」鄧肯羅賓生一個人就投進8顆三分球，最後以123比100轟垮地主太陽，也讓太陽3連勝喊卡，目前仍以半場勝差領先勇士續居西區龍頭。

熱火光在上半場就轟進15顆三分球，完全把地主太陽轟到手足無措，上半場打完，熱火取得71比50大幅領先，儘管太陽下半場持續反撲，可惜火力幾乎集中在戴文布克和布瑞吉斯身上，也讓太陽反而被拉開到25分之多，只能提前放棄認輸。

熱火大部分得分都靠希洛、鄧肯羅賓生兩名替補射手拿下，希洛攻下全場最高33分，外加5籃板、3助攻、3抄截，鄧肯羅賓生也拿27分，羅瑞14分、13助攻，表現完全壓過太陽後衛保羅，史卓斯14分，塔克13分，凱勒普馬丁10分。

太陽以戴文布克26分最高，但他全場投15中5，還發生5失誤，布瑞吉斯20分，卡麥隆強生15分，太陽好不容易相隔14天重新迎回解除聯盟健康協議的艾頓、克勞德兩名先發，卻面臨慘敗結局，艾頓12分、8籃板，克勞德投6中1、僅拿3分。