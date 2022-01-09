新冠疫情全球大流行難以停歇，各國因應策略各有千秋，阻擋病毒於國境之外是最嚴格的策略，城市國家新加坡內需市場過小，必須選擇「與病毒共存」的半開放策略，星展集團認為這是一種「地方性實驗」新變異毒株Omicron近日再起，此項策略隨之遭遇挫折。

Omicron的擴散性，一直處於封閉邊境的台灣，衛福部疾疫管制中心近日甚至討論，除了帛琉，都應列入高風險國家名單，入境旅客須入住集中檢疫所。然而，在疫情難止情況下，「與病毒共存」的作法也一再被專家學者拿出來討論，尤其基於經濟開放的需求。

星展集團指出，回顧過去實施限制措施時期，新加坡海峽時報指數一直徘徊在3000點上方。隨著目前疫苗接種率提升，市場認定獲得強而有力的支持。事實上，從疫情中恢復的經濟正在走上正軌。隨著國內限制措施的鬆綁和製造業強勁的復甦，新加坡2021年第四季GDP季增2.6％，高於2021年第三季的1.2％。2021年全年GDP增長率為7.2％，是十年來最強勁的成長。

星展集團投資總監辦公室研究團隊分析，新加坡銀行和REITs（不動產信託）目前的評價仍然具吸引力，繼續支付4至6％的股息，為槓鈴式投資組合的收益來源。與傳統觀點相反，星展集團的分析顯示，該行業在過去歷史升息環境中表現良好，因為升息所反映了對經濟復甦的信心。新加坡REITs所有相關次產業，如零售、辦公和酒店REITs可望隨著經濟的復甦而有不錯的表現。租金調升、更強勁的需求和不斷增加的收購機會是與強勁經濟成長一致的正面驅動因素。此外，這些產業的相對基期也較低。

星展集團投資總監侯偉福表示，由於全球貨幣緊縮週期將在2022年開始，新加坡銀行業評價面具調升機會。星展集團預期美國聯準會將在2022年下半年至少升息兩次，敏感性分析顯示，每升息25個基點將使淨息差增加3至7個基點。而新加坡經濟復甦的最佳代表的銀行業，淨利可望提升2至6％。充足的貸款損失準備意味著潛在的回沖，也可能提升2022年的獲利。由於強勁的資本，預計2022年的股利配發將進一步上升。