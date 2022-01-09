近年來台南市社區營造成果豐碩，對社區規畫師的需求更是殷切。今年的社區規畫師培訓，首度以「學院」的概念，9日在全台知名的社造模範南區金華社區活動中心開訓時，吸引146人參與。市長黃偉哲期盼此一培訓能夠強化在地認同感，提升環境營造加值效益，朝向「永續社區」的目標邁進。

市府都發局表示，台南市綠社區培力計畫「社區規畫師培訓」，今年首度以學院概念的形式開訓，並以「企劃力、社造力、行銷力、專案管理、公共參與、場域訓練」等6大主題，展開為期36小時的課程培訓。完成所有課程及社區實作的學員，將可取得社區規畫師的認證，未來2年舉辦1次。

黃偉哲指出，綠培力計畫4年來已培力117位新生代社區規畫師，不僅為地方社區進行35處改造，還進一步引導社區整合軟硬體資源，介接地方創生，建立夥伴關係，由地方社區與社群共同參與規畫、設計和施工過程，落實「由下而上」的社區營造參與機制，有效改善社區公共空間環境及彰顯地方美學。

都發局長莊德樑也說，此次社區規畫師培訓課程，除了均衡提升每位社區規畫師對社會與環境的基本常識與素養，更希望透過培訓，使社區規畫師具有「共同語言」，並能主動關注社區環境及地方發展的公共議題，串聯各界力量，共同協助地方環境發展，傳承地方智慧。

台南市社區營造協會理事長李珊珊強調，綠培力計畫推動以相信「教育」是解決問題的重要根本，以及相信「改變」是地方社區永續創生的開始為信念，並以「致力於解決地方社區問題，創造邁向永續社區之可能性」為宗旨，透過社規師的影響力使地方社區重建「人與人、環境土地、空間生活，及大自然」的連結，期望為台南的每個地方及下一代，創造出優質與永續的生活環境。