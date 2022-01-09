綠營質疑霧峰區霧峰峰國小，有民眾拍攝投票，霧峰警方指出，在校外旁的天橋下拍攝道路情況，並未違法。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

台中市二選區立委補選9日投票，選情激烈下，各陣營都有「外監」人員到場，但也因此引起多起揣測，林靜儀競選總部指出，霧峰區霧峰國小外有人錄影，霧峰警方前往了解，該男子只是在霧峰國小校外的天橋下，拍攝道路情形，離投開票所很遠，並未違法。

台中市二選區立委補選今日8點開始投票，台中市天氣不錯，陽光普照，一早霧峰區霧峰國小就有民眾陸續來排隊投票，秩序不錯，有選務人員質疑監票的距離。（黃國峰攝）

台中市二選區立委補選9日投票，一早就有民眾陸續前往各投開票所排隊投票，霧峰區吉峰國小選務人員，認真比對選民身分。（黃國峰攝）

霧峰區霧峰國小上午也有「外監」人員，帶著小椅子，準備整天監督，不過也因為離5個投開票所，剛好在30公尺內外的模糊距離，經現場選務人員指示，現場員警已將他們請離至前廊，外監人員也都同意配合。

台中市二選區立委補選9日投票，一早就有民眾陸續前往各投開票所排隊投票，霧峰區吉峰國小1位選民投下他的選擇。（黃國峰攝）

台中市二選區立委補選9日投票，霧峰區吉峰國小投票踴躍。（黃國峰攝）

台中市二選區立委補選9日投票，霧峰區吉峰國小內，選民依序圈票，霧峰警方指出投票秩序良好。（黃國峰攝）

霧峰區吉峰國小8日上午也有位民眾在30公尺外，拿著計數器計算人數，未免引起誤會，經現場選務人員指示，現場員警也已將他請離，霧峰警方指出上午各投開票所，秩序良好，未發現違規事件。

台中市二選區立委補選9日投票，霧峰區吉峰國小內，選民排隊依序進入投開票所投票，霧峰警方指出投票秩序良好。（黃國峰攝）

霧峰警方指出，霧峰分局長李建興一早6時便在霧峰區公所主持勤前教育，提示投開票所四周執勤原則及要領，並指導各種選舉狀況之應變，各警衛員安全護送選票至霧峰區48處投開票所。

李建興主持勤前教育，提示投開票所四周執勤原則及要領，並指導各種選舉狀況之應變，先行政，後司法，現場處理要有勸阻行為及全程錄音影，注意執法態度、技巧，若有需逮補應注意比例原則，確保公投選舉執行順遂，勤教後並至各投票所督導執勤狀況，目前整體投票秩序良好。

霧峰分局長李建興並提醒民眾前往投開票所時，應避免穿戴或標示政黨、政治團體、候選人之旗幟、徽章、物品或服飾，或是在投開票所四周30公尺內有喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票之行為，以避免可能觸法而須負起法律責任。