新社高中參加拔河錦標賽，與賽選手都卯足勁全力以赴。（台中市政府提供）

「2022世界室內拔河錦標賽國手選拔賽」9日在台中市登場，共11個組別、30支隊伍，逾200位選手參賽。中市運動局長李昱叡指出，其中公開男子組560公斤與公開女子組500公斤級賽事，兩組冠軍隊伍將於今年3月代表國家前往荷蘭參加世界室內拔河錦標賽，為國爭光。

李昱叡指出，市長盧秀燕上任後，積極推展拔河運動，蓬勃各類體育運動風氣，除110年度全國室外拔河錦標賽暨2021世界盃室外拔河錦標賽國手選拔賽選在台中舉辦外，市府每年也辦理台中市議長盃拔河錦標賽等賽事，培養更多拔河運動人才。

台中市拔河在2020年全民運動會除奪下全國第1名總統獎三連霸外，拔河代表隊也獲得3金3銀1銅佳績，在男子組室外賽680公斤級奪下五連霸、男子組室外賽640公斤級和女子組室內賽500公斤級蟬聯四連霸，彰顯運動推展成效，市府致力打造台中市成為樂活運動休閒城市。

李昱叡表示，「2022世界室內拔河錦標賽國手選拔賽」，這次共計有11組、30支隊伍參賽，賽事精彩可期，公開男子組560公斤與公開女子組500公斤級賽事，兩組冠軍隊伍將於今年3月代表國家前往荷蘭參加世界室內拔河錦標賽，為國爭光。

運動局強調，歡迎全國拔河好手到台中，希望祝賽事圓滿，選手都能取得佳績，也感謝中華民國拔河運動協會、台中市體育總會拔河委員會與市府合作辦理比賽，為拔河運動持續培育更多好手。