《孟婆客棧》最新單元《中元慶典》邀請金鐘視后柯淑勤演出唐美雲媽媽。（公視台語台提供）

柯淑勤與蔡振南劇中是怨世夫妻。（公視台語台提供）

公視台語台、民視、唐美雲歌仔戲團《孟婆客棧》最新單元《中元慶典》邀請金鐘視后柯淑勤演出唐美雲媽媽，她透露接到演出邀約時，還以為唐美雲是否打錯電話，對她喊：「我是柯淑勤，我不會歌仔戲，你敢相信我嗎？」但唐美雲堅定的邀約，促成此次金獎級演出陣容，這也是兩人首次在小螢幕上合作，她預告劇中親情催淚，請觀眾一定要準備好面紙收看。

柯淑勤與唐美雲在劇中從陽世中的分離，在陰間相遇重逢，卻又要面臨分離，感情深厚，而她跟蔡振南戲裡是怨世夫妻，就連拍攝現場，柯淑勤也形容：「工作人員都笑只有我叫得動南哥，會一直管他，彷彿來了一個剋星。」她打趣恰巧劇裡討厭他，不諒解他過去作為，但其實兩人合作過多部戲，默契十足，只要一個眼神就知道對方想要做什麼。

柯淑勤為《孟婆客棧》首次在小銀幕獻金嗓，自認不是唱歌出身，唱歌經驗僅局限於KTV，怎麼會有人想到她，她一收到製作單位提供的DEMO，立馬練唱，將演出的情緒融合在歌聲中。「我從來沒在錄音室聽到我的歌聲」，柯淑勤笑喊：「為記歌詞，連洗澡時都在練唱、背詞，這真的是這輩子從未有過的演出經驗！」

柯淑勤坦言相信輪迴，但沒有人可以告訴往生後會有什麼樣的過程，再問她演出《孟婆客棧》後，會有想在冥界遇到過去的朋友嗎？她自認不想遇到，吐露：「比我早逝的朋友，早就投胎去了吧？！」她也感性：「這幾年因意外過世的朋友，沒有機會好好地跟他們說再見，心靈會扛不住。」