資深藝人池秋美（本名邱秋美）1月7日12時在北市一殯館內停車場遭車撞擊，她事後在臉書還原過程，表示當天去殯儀館弔唁102歲過世的婆婆，未料遇到天外飛來的橫禍，整個人彈飛到雙黃線，頭部著地，驚險地大呼自己差點慘死輪下。

池秋美7日在臉書表示，6日晚間102歲的婆婆過世，今天前往殯儀館處理後事，哪知遇到車禍，她描述事情經過：「別人粗心大意的突然倒車，把我撞到彈飛到雙黃線上，頓時天旋地轉的，腦勺著地，腦漿震動的，要不是他把我撞飛了，我現在可能已經慘死輪下了！我該謝謝他撞我嗎？」

池秋美表示現在頭腦（漿）還是很痛，並公開事發時的監視器畫面，「他的車子一直是停止狀態，突然向後暴衝！這已經構成（蓄意謀殺）啦！」不過，池秋美還是安慰駕駛不要難過，認自己運氣差，目前正在觀察期不方面再多說，警方也已做完筆錄。

眾多網友得知池秋美的驚險遭遇，紛紛留言關心：「祝妳早日康復呦」、「真的好嚇人，我回放看了好多次，姊要多休息調養，頭部要特別小心照顧好～」、「秋美姐，沒事吧？有沒有後遺症呀？」、「節哀也要保重，不幸中的大幸。」