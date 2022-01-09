【LIVE直播】桃機確診爆不停！ 指揮中心最新說明｜2022.01.09 @中時新聞網

本土確診爆炸！中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增11例本土個案及49例境外移入，總計60例COVID-19確診；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為5例男性、6例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。

指揮中心表示，今日新增境外移入個案為29例男性、20例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(30例)、越南(5例)、加拿大(4例)、印度及菲律賓(各2例)、德國、新加坡、英國、奧地利及法國(各1例)移入；另1例調查中。入境日介於去(2021)年12月25日至今(2022)年1月8日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,095,065例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,075,047例排除)，其中17,362例確診，分別為2,679例境外移入，14,629例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計113例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。